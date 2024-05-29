ФССП сможет применять оружие против должников: проект одобрен в ГД

Дополнительно в законопроекте устанавливается обязанность сотрудника обеспечить предоставление первой помощи лицам, получившим телесные повреждения, и принять меры по предоставлению им медицинской помощи в кратчайшие сроки. Также он обязан сохранить, по возможности, без изменения место происшествия, если в результате применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия гражданину было причинено ранение или наступила его смерть.