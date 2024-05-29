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ФССП сможет применять оружие против должников: проект одобрен в ГД

Законодательство о праве применения силы сотрудниками органов исполнения власти, возможно, будет изменено.

Источник: РИА "Новости"

Госдума в среду в первом чтении приняла проект закона правительства о совершенствовании правового регулирования, связанного с предоставлением и использованием сотрудниками органов принудительного исполнения РФ права на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Проект закона (№ 613023−8) предполагает введение обязанности сотрудника уведомлять прокурора в течение 24 часов в случае смерти или ранения, вызванных применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Также предусмотрено уведомление близких родственников или лиц, близких к гражданину, в течение 24 часов в случае нанесения им телесных повреждений при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия сотрудниками органов принудительного исполнения.

В пояснительной записке отмечается, что аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции» для сотрудников полиции.

Дополнительно в законопроекте устанавливается обязанность сотрудника обеспечить предоставление первой помощи лицам, получившим телесные повреждения, и принять меры по предоставлению им медицинской помощи в кратчайшие сроки. Также он обязан сохранить, по возможности, без изменения место происшествия, если в результате применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия гражданину было причинено ранение или наступила его смерть.

В законопроекте также предусмотрен запрет на применение специальных средств в отношении лиц, совершивших незаконные действия ненасильственного характера, а также женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, если их возраст очевиден или известен сотруднику органов принудительного исполнения.

Проектом закона предлагается запретить использование огнестрельного оружия против женщин, лиц с инвалидностью и несовершеннолетних, за исключением случаев вооруженного сопротивления или нападения на граждан.

Пояснительная записка утверждает, что планируемые изменения не нарушат прав и интересов людей, так как применение силы и оружия строго контролируется. Сотрудники обязаны проходить специальную подготовку и проверки.

В постановлении пленума Верховного суда РФ от 1 июня 2023 года № 14 отмечается, что органы принудительного исполнения РФ рассматриваются как правоохранительные органы при осуществлении функций по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Диана Тачаева

Госдума