В ВКС рассказали о присутствии борцов с дронами в каждом регионе России

«В каждом регионе есть ситуационный центр, который под это заточен, в котором есть представители Министерства обороны и в том числе противовоздушной обороны. В каждом районе ответственности есть дивизия противовоздушной обороны, которая на себя замыкает эти средства», — сказал он (цитата по ТАСС). Богданов отметил, что Москва «успешно прикрыта».