Анна Терешкова подержала в руках котёнка манула в Новосибирском зоопарке

Напомним, в апреле 2024 года в Новосибирском зоопарке у двух самок манула родились 12 котят. К концу мая матери стали выводить детёнышей на прогулки. Как сообщала пресс-служба учреждения, самки всё время находятся рядом с малышами, оберегая их и следя, чтобы малышей ничего не напугало, а при малейшем беспокойстве уводят котят в укрытие. Сотрудники зоопарка даже призвали посетителей не шуметь рядом с вольерами манулов, чтобы не потревожить кошек.