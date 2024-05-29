Анна Терешкова подержала в руках котёнка манула в Новосибирском зоопарке

Экс-вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой дали подержать в руках котёнка манула. Фотографию с детёнышем дикой кошки она опубликовала в своём телеграм-канале в среду, 29 мая.
«Две Анечки! Девочку манула в нашем зоопарке имени Ростислава Шило назвали Анечкой! Приятно», — прокомментировала Терешкова опубликованный снимок.
В следующем посте она выложила совместное фото с директором Новосибирского зоопарка Андреем Шило, который также держал на руках котёнка манула.
Напомним, в апреле 2024 года в Новосибирском зоопарке у двух самок манула родились 12 котят. К концу мая матери стали выводить детёнышей на прогулки. Как сообщала пресс-служба учреждения, самки всё время находятся рядом с малышами, оберегая их и следя, чтобы малышей ничего не напугало, а при малейшем беспокойстве уводят котят в укрытие. Сотрудники зоопарка даже призвали посетителей не шуметь рядом с вольерами манулов, чтобы не потревожить кошек.
«Котята еще маленькие и уязвимые, и материнское поведение абсолютно оправданно», — приводила пресс-служба зоопарка слова зоолога Юлии Коноваловой.
Вероятно, чтобы устроить фотосессию директора и экс-чиновницы с котятами манула, сотрудникам зоопарка пришлось временно разлучить их с матерью.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирском зоопарке родились полярные волчата.