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Блинкен встретился с президентом Молдавии Санду

Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший в Молдавию, встретился с президентом республики Майей Санду.

Источник: Reuters

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Перед прибытием Блинкена в Кишинёве прошли задержания участников акции протеста.

Молодёжное крыло оппозиционного блока «Победа» 29 мая вышло к зданию посольства США с плакатами и флагами Штатов, облитыми свекольным соком, который имитировал кровь. Также стало известно, что активиста из Гагаузии Михаила Влаха задержали на антивоенной акции в Кишинёве.

Власти Гагаузии при этом написали открытое письмо госсекретарю США, в нём указаны многочисленные факты ущемления прав автономии и дискриминации жителей со стороны президента Санду и правящей партии PAS.