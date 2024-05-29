Блинкен встретился с президентом Молдавии Санду

Молодёжное крыло оппозиционного блока «Победа» 29 мая вышло к зданию посольства США с плакатами и флагами Штатов, облитыми свекольным соком, который имитировал кровь. Также стало известно, что активиста из Гагаузии Михаила Влаха задержали на антивоенной акции в Кишинёве.