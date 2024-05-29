Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС, пишут СМИ

Ранее издание Politico сообщало, что ЕС намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии 25 июня.
По данным агентства, послы стран ЕС 29 мая обсудили переговорные рамки для процесса вступления Украины и Молдавии, которые были предложены Еврокомиссией.
«Венгрия продолжила блокировать решение», — говорится в публикации агентства.
Как отмечают источники, Будапешт объясняет свои действия необходимостью защитить венгерское меньшинство на Украине.
Блумберг считает, что достижение решения о переговорных рамках 29 мая маловероятно, вместо этого оно может быть принято в ходе неформальной встречи лидеров стран ЕС 17 июня.
Однако, подчеркивает агентство, даже если переговоры начнутся, они займут годы.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.