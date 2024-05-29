Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, как будет бороться с пылью и грязью в городе

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в эфире радио «Городская волна» поделился своим видением проблемы пыли и грязи в мегаполисе. Новый градоначальник намерен выстроить четкую систему постановки задачи и контроля их исполнения.
Одним из первых решений Максима Кудрявцева на посту мэра была передача ДЭУ в подчинение районных администраций.
— Ответственность за состояние территории несет глава района. Значит, логичнее, чтобы районное ДЭУ подчинялось именно ему, — объяснил глава города.
Однако если в ДЭУ не хватает рабочих, то никакой контроль не спасет ситуацию. В этой связи Максим Кудрявцев рассказал о решении увеличить на 100 человек штат дорожных рабочих, занятых на уборке города. По словам Максима Кудрявцева, новые сотрудники будут набраны к середине лета, а в конце лета в мэрии оценят результат их работы.
— Нужно четко отстроить систему уборки: тротуары, остановки, светофоры. И прописать стандарты, по которым будем требовать и оценивать, — сказал мэр.
При этом Максим Кудрявцев признал, что не хватает не только рабочих рук, но и техники для уборки улиц. На сегодняшний день дефицит составляет порядка 30 процентов.
— Есть договоренность с областным минтрансом о поставке 113 единиц техники, — сообщил Максим Кудрявцев о путях решения проблемы. — Но поставка будет в октябре-ноябре, так как это конкурсные процедуры, на них требуется время.
Также мэр рассказал о пилотной программе по реконструкции газонов. Это тоже должно отчасти решить проблему пыли и грязи на улицах мегаполиса.