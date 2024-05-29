Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, как будет бороться с пылью и грязью в городе

Однако если в ДЭУ не хватает рабочих, то никакой контроль не спасет ситуацию. В этой связи Максим Кудрявцев рассказал о решении увеличить на 100 человек штат дорожных рабочих, занятых на уборке города. По словам Максима Кудрявцева, новые сотрудники будут набраны к середине лета, а в конце лета в мэрии оценят результат их работы.