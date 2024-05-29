Куйвашев поручил подключить вышки сотовой связи на трассе М-5

Трасса вошла в адресную программу Минцифры, которая направлена на реализацию поручения президента России Владимира Путина об обеспечении стабильной сотовой связи на дорогах федерального значения. Развитием инфраструктуры будет заниматься рабочая группа, которую возглавил замгубернатора региона Дмитрий Ионин.
По его словам, малые населенные пункты в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» подключаются ко связи ежегодно. Губернатор, в свою очередь, поставил задачу ускорить темпы работы.
«Пришла очередь обеспечить связью водителей и пассажиров, передвигающихся по трассам, дать возможность путешественникам пользоваться навигаторами, путеводителями и другими онлайн-ресурсами», — заявил Ионин.
Региональные органы власти совместно с операторами связи обследовали дороги, чтобы определить, где требуется провести работы. Сейчас участниками рабочей группы будут решаться вопросы техприсоединения вышек связи к инженерным сетям.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области обеспечат связью пять населенных пунктов. Оператор построит станции в деревнях и селах численностью до 500 человек. Это будет сделано в рамках проекта по устранению цифрового неравенства.