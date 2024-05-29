Лавров призвал глобальный Юг отказаться от участия в швейцарской встрече по Украине

Мероприятие, организованное при поддержке российского дипведомства, собрало более 70 аккредитованных в Москве послов и представителей дипломатических миссий.
«Лавров отметил, что противостояние обрело глобальную проекцию, поскольку Запад вовлекает в него страны мирового большинства, стремясь ограничить их взаимодействие с Россией. Министр призвал не поддаваться давлению США и их сателлитов и отказаться от приглашения принять участие в “саммите мира”, который организуется в Швейцарии
В ходе своего выступления российский министр акцентировал, что цель мероприятия в Швейцарии — это «не рассмотрение возможностей урегулирования конфликта вокруг Украины, как это заявляется, а выработка и предъявление России неприемлемого ультиматума».
«Лавров подробно рассказал о дестабилизирующих действиях США и ЕС, целью которых являлась геополитическая и геоэкономическая экспансия на Восток для распространения и закрепления своего доминирования, — говорится в сообщении. — Министр пояснил, что причиной развязывания Западом гибридной войны против России стал самостоятельный внешнеполитический курс нашей страны, выступающей за формирование более справедливого мирового порядка на основе принципов Устава ООН в их полноте и взаимосвязи».