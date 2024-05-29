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Лавров призвал глобальный Юг отказаться от участия в швейцарской встрече по Украине

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал страны мирового большинства отказаться от участия в швейцарской конференции по Украине 15—16 июня, не поддаваясь давлению Запада в этом вопросе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам круглого стола в Дипломатической академии по проблематике украинского кризиса.

Источник: РИА "Новости"

Мероприятие, организованное при поддержке российского дипведомства, собрало более 70 аккредитованных в Москве послов и представителей дипломатических миссий.

«Лавров отметил, что противостояние обрело глобальную проекцию, поскольку Запад вовлекает в него страны мирового большинства, стремясь ограничить их взаимодействие с Россией. Министр призвал не поддаваться давлению США и их сателлитов и отказаться от приглашения принять участие в “саммите мира”, который организуется в Швейцарии 15—16 июня», — указали на Смоленской площади.

В ходе своего выступления российский министр акцентировал, что цель мероприятия в Швейцарии — это «не рассмотрение возможностей урегулирования конфликта вокруг Украины, как это заявляется, а выработка и предъявление России неприемлемого ультиматума».

«Лавров подробно рассказал о дестабилизирующих действиях США и ЕС, целью которых являлась геополитическая и геоэкономическая экспансия на Восток для распространения и закрепления своего доминирования, — говорится в сообщении. — Министр пояснил, что причиной развязывания Западом гибридной войны против России стал самостоятельный внешнеполитический курс нашей страны, выступающей за формирование более справедливого мирового порядка на основе принципов Устава ООН в их полноте и взаимосвязи».

переговоры
дипломатия
Лавров Сергей