Лавров призвал глобальный Юг отказаться от участия в швейцарской встрече по Украине

«Лавров подробно рассказал о дестабилизирующих действиях США и ЕС, целью которых являлась геополитическая и геоэкономическая экспансия на Восток для распространения и закрепления своего доминирования, — говорится в сообщении. — Министр пояснил, что причиной развязывания Западом гибридной войны против России стал самостоятельный внешнеполитический курс нашей страны, выступающей за формирование более справедливого мирового порядка на основе принципов Устава ООН в их полноте и взаимосвязи».