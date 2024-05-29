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Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегу

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. Строительство объектов транзитных сетей 110 кВ на Южном берегу Крыма позволит снизить риски в период пиковых нагрузок и обеспечит устойчивый экономический рост региона. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов по итогам встречи с замминистра энергетики РФ Евгением Грабчаком.

Источник: РИА "Новости"

Глава республики отметил, что на повестку были вынесены вопросы совместной работы по модернизации топливно-энергетического комплекса региона.

«В частности, согласован план финансирования строительства объектов транзитных сетей 110 кВ на ЮБК, которое будет осуществляться за счет лимитов Госпрограммы и экономии бюджетных средств прошлых лет», — написал в своем Telegram-канале Аксенов.

Строительство данных объектов позволит снизить риски ограничения электроснабжения в период высоких температур и обеспечит устойчивый экономический рост региона, уточнил он.

Внимание также уделили реализации дополнительных мероприятий, направленных на повышение устойчивости объектов ТЭК к внештатным ситуациям и эффективности функционирования газотранспортной системы полуострова.

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