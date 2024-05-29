Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегу

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. Строительство объектов транзитных сетей 110 кВ на Южном берегу Крыма позволит снизить риски в период пиковых нагрузок и обеспечит устойчивый экономический рост региона. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов по итогам встречи с замминистра энергетики РФ Евгением Грабчаком.