Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегу

Глава республики отметил, что на повестку были вынесены вопросы совместной работы по модернизации топливно-энергетического комплекса региона.
«В частности, согласован план финансирования строительства объектов транзитных сетей 110 кВ на ЮБК, которое будет осуществляться за счет лимитов Госпрограммы и экономии бюджетных средств прошлых лет», — написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Строительство данных объектов позволит снизить риски ограничения электроснабжения в период высоких температур и обеспечит устойчивый экономический рост региона, уточнил он.
Внимание также уделили реализации дополнительных мероприятий, направленных на повышение устойчивости объектов ТЭК к внештатным ситуациям и эффективности функционирования газотранспортной системы полуострова.