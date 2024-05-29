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В Кишиневе оппозиция развернула флаг ЕАЭС

КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Представители оппозиционного в Молдавии блока Победа" развернули в среду в центре Кишинева большое полотно с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

В среду в Кишиневе блок «Победа» провел круглый стол по случаю 10-летия ЕАЭС. В мероприятии участвовали глава Гагаузии Евгения Гуцул, депутаты парламента, представители гражданского общества, эксперты и политические деятели.

«Мы развернули флаг ЕАЭС в знак солидарности со странами-членами организации. И хотим показать альтернативу той интеграции, о которой говорит Запад», — заявил журналистам представитель блока «Победа» Юрий Витнянский.

Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.

ЕАЭС