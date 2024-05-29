В Кишиневе оппозиция развернула флаг ЕАЭС

В среду в Кишиневе блок «Победа» провел круглый стол по случаю 10-летия ЕАЭС. В мероприятии участвовали глава Гагаузии Евгения Гуцул, депутаты парламента, представители гражданского общества, эксперты и политические деятели.
«Мы развернули флаг ЕАЭС в знак солидарности со странами-членами организации. И хотим показать альтернативу той интеграции, о которой говорит Запад», — заявил журналистам представитель блока «Победа» Юрий Витнянский.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.