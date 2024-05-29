В департаменте мэрии Омска сокращают должности.

Напомним, что на пленарном заседании Омского городского Совета 15 мая 2024 года также были внесены изменения в структуру городской администрации. В частности, был введен пост еще одного вице-мэра, совмещающего должность с постом директора департамента имущественных отношений администрации Омска. Данный статус закрепили за Евгением Романиным.