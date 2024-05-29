В департаменте мэрии Омска сокращают должности.

Опубликован проект постановления администрации города Омска «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Омска».
В соответствии с текстом документа, в департаменте общественной безопасности мэрии сокращают должности, не относящиеся к муниципальной службе.
"Сократить в департаменте общественной безопасности Администрации города Омска следующие должности муниципальной службы и должности, не относящиеся к муниципальной службе:
— заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, начальник отдела гражданской защиты — 1;
— главный специалист отдела гражданской защиты — 2;
— специалист 1-й категории отдела гражданской защиты — 1;
— ведущий инженер отдела гражданской защиты — 7", — заявляется в тексте проекта постановления администрации города Омска.
Напомним, что на пленарном заседании Омского городского Совета 15 мая 2024 года также были внесены изменения в структуру городской администрации. В частности, был введен пост еще одного вице-мэра, совмещающего должность с постом директора департамента имущественных отношений администрации Омска. Данный статус закрепили за Евгением Романиным.