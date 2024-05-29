Константинов оценил уровень безопасности летнего отдыха в Крыму

«Курортный сезон в Крыму состоится — это однозначно. Наше море нельзя заменить ничем. Уровень безопасности остается желтым, как это было в прошлом году. Люди его знают, понимают, в прошлом году не пострадал ни один турист, все отдохнули», — констатировал спикер республиканского парламента.