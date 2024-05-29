ООН примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что на саммите вынесут на обсуждение только три пункта из его «формулы мира»: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию. Накануне Зеленский заявил, что после саммита Украина передаст России наработки по пунктам «формулы мира», которые планируется обсуждать на мероприятии.