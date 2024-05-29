Белый дом признал, что причастен к созданию «формулы мира» Зеленского

«Да, конечно», — ответил он на просьбу журналиста прояснить, «вносил ли Белый дом свой вклад в “формулу мира”».
22 мая украинское издание «Деловая столица» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский вынесет на рассмотрение швейцарского саммита урезанную с десяти до трех пунктов «формулу мира». На стол переговоров будут вынесены самые непротиворечивые пункты формулы — «радиационная и ядерная безопасность», продовольственная безопасность и освобождение пленных и депортированных лиц.
26 мая Зеленский записал видео из Харькова, где предложил президенту США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину, которые, по его словам, «находятся в стороне от глобальных усилий» в подготовке к саммиту в Швейцарии, проявить «лидерство в приближении мира».