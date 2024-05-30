В Италии заявили, что РФ может наносить удары по территории НАТО

«Если Зеленский имеет право наносить удары по тылу на российской территории, как предлагает Столтенберг, то (президент России Владимир. — “Газета.Ru”) Путин будет иметь право наносить удары по украинскому тылу на польской территории», — сказал Орсини.

До этого сообщалось, что десять западных союзников Киева готовы разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России, полученным от них оружием. Сообщается, что свои снаряды разрешили использовать Великобритания, Польша, Франция, Чехия, Латвия, Литва, Нидерланды, Финляндия, Швеция и Эстония. Как подтверждение, приведены косвенные высказывания представителей различных уровней власти из этих стран, сделанные в течение месяца.