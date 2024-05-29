«Это абсолютно отвратительно, когда люди в Вашингтоне посылают молодежь умирать на войне, чтобы Запад не чувствовал себя униженным и побежденным», — заявил журналист.
Гринвальд обвинил Грэма* в абсолютном непонимании ситуации на Украине. Он счел этот факт особенно возмутительным, поскольку сенатор активно выступает за продолжение украинского конфликта.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Практически одновременно с ним был принят ряд документов, расширяющих перечень лиц, которых можно призвать в армию. В апреле Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.
Закон был принят на фоне неудач ВСУ на фронте, в частности поражений на Авдеевском и Марьинском направлениях. Военнослужащие и эксперты заявляли о серьезной нехватке личного состава в украинских войсках. На решении проблемы нехватки личного состава путем усиления мобилизации настаивали и западные партнеры Киева, мотивируя это тем, что без достаточного количества солдат поставляемое Западом вооружение Украине не поможет.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом