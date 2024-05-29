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Гринвальд: отвратительно, когда в США требуют от Киева снизить призывной возраст

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Американский журналист Гленн Гринвальд назвал возмутительным призыв понизить призывной возраст на Украине, с которым выступил сенатор Линдси Грэм*.

Источник: AP 2023

«Это абсолютно отвратительно, когда люди в Вашингтоне посылают молодежь умирать на войне, чтобы Запад не чувствовал себя униженным и побежденным», — заявил журналист.

Гринвальд обвинил Грэма* в абсолютном непонимании ситуации на Украине. Он счел этот факт особенно возмутительным, поскольку сенатор активно выступает за продолжение украинского конфликта.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Практически одновременно с ним был принят ряд документов, расширяющих перечень лиц, которых можно призвать в армию. В апреле Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.

Закон был принят на фоне неудач ВСУ на фронте, в частности поражений на Авдеевском и Марьинском направлениях. Военнослужащие и эксперты заявляли о серьезной нехватке личного состава в украинских войсках. На решении проблемы нехватки личного состава путем усиления мобилизации настаивали и западные партнеры Киева, мотивируя это тем, что без достаточного количества солдат поставляемое Западом вооружение Украине не поможет.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом