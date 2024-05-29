Гаврилов предупредил о сокрушительном ответе России на возможное нападение

РФ, по словам Гаврилова, будет учитывать в этой связи «агрессивные действия США и их союзников по Североатлантическому альянсу, которые наблюдает на фоне весьма настораживающих изменений в их военной и доктринальной политике, включая ее ядерный компонент». «Хотели со всей ответственностью заявить, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие исключительно в ответ на применение против нее и/или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства», — указал он.