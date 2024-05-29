Гаврилов предупредил о сокрушительном ответе России на возможное нападение

«На доктринальном уровне мы намеренно сохраняем необходимую неопределенность в отношении характера и масштаба нашего возможного ядерного ответа на агрессию. Потенциальный агрессор должен понимать, что в случае нападения на Россию мы оставляем за собой право действовать, что называется, “по обстановке” и использовать все наши соответствующие возможности», — сказал дипломат, выступая на 1079-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
«Россия обозначила “красные линии”, переступать которые мы не советуем никому. Если же противник решится на это, то ответ может быть поистине сокрушительным», — подчеркнул он.
РФ, по словам Гаврилова, будет учитывать в этой связи «агрессивные действия США и их союзников по Североатлантическому альянсу, которые наблюдает на фоне весьма настораживающих изменений в их военной и доктринальной политике, включая ее ядерный компонент». «Хотели со всей ответственностью заявить, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие исключительно в ответ на применение против нее и/или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства», — указал он.
Россия, как отметил дипломат, сейчас «противостоит не просто отдельно взятому националистическому режиму, а скоординированному коллективному Западу, который инструментализирует Украину для ведения против России гибридной войны нового типа». «Неудивительно, что с учетом накопленного боевого опыта в настоящее время Вооруженные силы РФ по праву находятся в эшелоне наиболее боеспособных и опытных армий мира», — заключил Гаврилов.