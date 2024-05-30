Саркози заявил, что не может представить себе конфликт между Францией и Россией

«В вопросе о возможности отправки военнослужащих [на Украину] позвольте мне высказать серьезные сомнения, — сказал Саркози в интервью газете Le Figaro. — Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну. Кто-то задумывался о последствиях этого?».
Экс-президент заявил о срочной необходимости поиска путей для мирного урегулирования. «Если для окончания войны мы будем ждать, что кто-то встанет на колени, то нужно приготовиться к драматическим последствиям. Мир танцует на краю вулкана», — добавил политик.
28 мая президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за разрешение Киеву наносить западным оружием удары по военным объектам на территории России, с которых наносятся удары по Украине. Макрон заявил, что Франция лишь помогает защищать украинскую территорию, «оставаясь в прежних рамках», и «не желает эскалации». В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Макрона не представляют собой ничего нового и часто используются в риторике западных стран.