Саркози заявил, что не может представить себе конфликт между Францией и Россией

28 мая президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за разрешение Киеву наносить западным оружием удары по военным объектам на территории России, с которых наносятся удары по Украине. Макрон заявил, что Франция лишь помогает защищать украинскую территорию, «оставаясь в прежних рамках», и «не желает эскалации». В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Макрона не представляют собой ничего нового и часто используются в риторике западных стран.