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Саркози заявил, что не может представить себе конфликт между Францией и Россией

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Экс-президент Франции (2007−2012) Николя Саркози предостерег от эскалации конфликта на Украине и заявил, что не может представить себе открытое противостояние между своей страной и Россией.

Источник: AP 2023

«В вопросе о возможности отправки военнослужащих [на Украину] позвольте мне высказать серьезные сомнения, — сказал Саркози в интервью газете Le Figaro. — Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну. Кто-то задумывался о последствиях этого?».

Экс-президент заявил о срочной необходимости поиска путей для мирного урегулирования. «Если для окончания войны мы будем ждать, что кто-то встанет на колени, то нужно приготовиться к драматическим последствиям. Мир танцует на краю вулкана», — добавил политик.

По мнению Саркози, Европа должна сосредоточиться на проведении самостоятельной политики на континенте. При этом он выступил против включения Украины в НАТО и ЕС, допустив, однако, что Киев может получить гарантии безопасности.

28 мая президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за разрешение Киеву наносить западным оружием удары по военным объектам на территории России, с которых наносятся удары по Украине. Макрон заявил, что Франция лишь помогает защищать украинскую территорию, «оставаясь в прежних рамках», и «не желает эскалации». В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Макрона не представляют собой ничего нового и часто используются в риторике западных стран.