Politico: Шольц выступает за разрешение Киеву бить западным оружием вглубь территории РФ

«Человек, знакомый с позицией правительства Германии, также сообщил, не вдаваясь в подробности, что Шольц выступает в пользу использования западного оружия против целей внутри России», — указано в сообщении.
Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт ранее заявил, что ФРГ не может ответить о праве Украины наносить удары по территории России, так как это является частью договоренностей между Киевом и государствами-партнерами.
Ранее сообщалось, что власти Польши решили разрешить Украине применять поставленные страной вооружения для ударов по территории РФ. Кроме того, государство запланировало отправить 45-й пакет военной помощи Киеву. Известно, что общий объем вложений Польши в Украину за последние годы составил 3,75−5 миллиардов долларов.