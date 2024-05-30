Орбан назвал действующее руководство Еврокомиссии худшим в истории

Политик также добавил, что пока слишком рано называть конкретные имена возможных кандидатов на пост председателя Европейской комиссии.
«Что мы должны сделать, так это избавиться от нынешнего руководства, это худшая комиссия, которую я когда-либо видел! Они не выполнили ни одного из своих обещаний относительно конкурентоспособности, санкций, иммиграции, расширения
Премьер-министр Венгрии добавил, что новым главой Еврокомиссии должен стать человек, обладающий опытом работы премьер-министром на протяжении нескольких лет, поскольку в таком случае он сможет управлять «такими сложными предметами, как война, конкурентоспособность и иммиграция».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что выдвигает свою кандидатуру на второй срок в качестве председателя Европейской комиссии. В свою очередь глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщал, что Виктор Орбан не заинтересован в том, чтобы занимать пост глав Еврокомисс. Сам Орбан уже заявлял, что не претендует на должность главы Евросовета или же еще какую-либо позицию в Брюсселе, а также считает своим полем деятельности только Венгрию.
Ранее Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом 2024 года легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справляться с кризисными ситуациями.
По его словам, в Брюсселе сейчас «недостаточно хорошие руководители», которые не могут решить проблемы, которые возникают в связи с конфликтом в Украине. Премьер-министр Венгрии в то же время заявил, что современный ЕС с его давлением на Будапешт — это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что «не нужен такой Брюссель», который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.