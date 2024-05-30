Итог визита Блинкена в Кишинев: Майе Санду все будет сходить с рук, пока она служит интересам США, но ею легко пожертвуют — у Запада друзей нет, только свои интересы

Кстати, о диктаторах. Мы, конечно, помним, печальную судьбу диктатора Сомосы, президента Никарагуа, про которого еще Рузвельт сказал — «Это, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын». После того, как его свергли, США даже не предоставили ему политическое убежище, он потом жил в Парагвае. На родине Сомоса заочно был приговорен к смертной казни и приговор был приведен в исполнение оперативной группой в Асунсьоне в 1980-м… А он же был «лучшим» другом Америки, его привечали, приглашали, лобызали…