Итог визита Блинкена в Кишинев: Майе Санду все будет сходить с рук, пока она служит интересам США, но ею легко пожертвуют — у Запада друзей нет, только свои интересы

Значимость этого визита можно сравнить с посещением Кишинева в 2011-м тогда еще вице-президентом США Джо Байденом. Не забыли? Какое столпотворение творилось у Театра оперы и балета, со ступенек которого Байден говорил о «всемерной поддержке Молдовы Соединенными Штатами Америки»…
Как в такой давке никого не затерли — уму непостижимо. Но тогда все было проще — к народу лидеры правящего мира еще выходили.
А нынче визит госсекретаря США Энтони Блинкена проходил кулуарно. Город зачистили, участников мирной антивоенной акции задерживали, хотя они закон не нарушали, даже стычки были.
И наша Майя Санду просто обливала Блинкена комплиментами, расточала их: «Мы покупаем газ в Соединенных Штатах», «Экспорт молдавской черешни в ЕС вырос в 12 раз за один год», «благодаря американской поддержке о молдавских винах узнали во всем мире», «спасибо США за реконструкцию церкви в Каушанах»…. И все в таком духе.
И высокий гость в ответ тоже поддержал этикет:
— Мы очень благодарны вам за ваше лидерство! Мы помогаем Молдове снизить свою зависимость от российских энергоресурсов.
Ладно, то, что нам наращивают зависимость от дорогих западных энергоресурсов — это отдельный вопрос. Как и то, что ту же черешню мы бы продавали в страны СНГ сотнями тысяч тонн, а не килограммами, как сейчас в ЕС. А о молдавских винах в мире знали и без поддержки США, по собственному опыту знаю, не первый день живем.
Запад очень прагматичен, у него нет друзей, а есть только собственные интересы. И, пока Майя Санду будет защищать интересы Европы и США, ей все будет сходить с рук. И начавшаяся диктатура в стране, и шулерство с выборами и голосованием по почте, и с тотальной цензурой, и с повальным обнищанием населения страны, и со «схематозами» с энергоресурсами, самыми дорогими в Старом свете…
Кстати, о диктаторах. Мы, конечно, помним, печальную судьбу диктатора Сомосы, президента Никарагуа, про которого еще Рузвельт сказал — «Это, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын». После того, как его свергли, США даже не предоставили ему политическое убежище, он потом жил в Парагвае. На родине Сомоса заочно был приговорен к смертной казни и приговор был приведен в исполнение оперативной группой в Асунсьоне в 1980-м… А он же был «лучшим» другом Америки, его привечали, приглашали, лобызали…
Пока Майя Санду и правящая партия на хорошем счету у Запада, отвечают интересам США, будут способствовать могуществу не Молдовы, а Америки, Блинкены будут приезжать в Кишинев. Но политическая обстановка может измениться в один миг. Тут ведь, как в шахматах. А Майя Санду (без обид!) всего лишь пешка в большой геополитике, и Запад легко ею пожертвует в своих же интересах. Если она будет защищать только национальные интересы страны, президентом которой является, а не чужие интересы.
Да, ей есть, куда податься, ей, наверное, много чего наобещали. Но Сомоса тоже верил в вечную дружбу с США.