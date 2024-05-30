Байден нахамил журналисту после вопроса о Харрис

Сам Путин уже отвечал на попытки Байдена оскорбить его поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется». А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден — «более опытный» и «прогнозируемый».