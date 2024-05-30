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Байден нахамил журналисту после вопроса о Харрис

ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден в очередной раз нахамил журналисту — на этот раз, отвечая на вопрос о возможной передаче полномочий главы государства вице-президенту Камале Харрис в случае переизбрания на второй срок.

Источник: AP 2023

В среду журналисты сопровождали американского лидера в аэропорту города Филадельфия, где один из представителей СМИ поинтересовался у хозяина Белого дома, станет ли он передавать полномочия главы государства Харрис в случае своего переизбрания, или же намерен отработать еще 4 года на этом посту.

«С тобой все в порядке? Ты упал на голову, или что?» — отреагировал Байден. Запись реплики опубликовало агентство C-SPAN.

Нынешний американский лидер регулярно опускается до оскорблений в адрес других мировых лидеров и журналистов. Ранее американские СМИ писали о жалобах сотрудников Белого дома на грубости со стороны Байдена, а в мае, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк, президент США вновь позволил себе недипломатично высказаться о президенте РФ Владимире Путине, назвав того «жестоким тираном».

Сам Путин уже отвечал на попытки Байдена оскорбить его поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется». А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден — «более опытный» и «прогнозируемый».

Байден Джо