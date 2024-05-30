Нетаньяху раскритиковал США за отказ ввести санкции против МУС

Нетаньяху также отверг обвинения суда в том, что он и израильские власти целенаправленно препятствуют поступлению гуманитарной помощи в сектор Газа с начала обострения конфликта. «Мы ввозим в Газу 0,5 млн тонн продовольствия и медикаментов», — утверждал он, говоря, что врагом Израиля является палестинское радикальное движение ХАМАС, а не палестинцы. «Там много еды — 3 тыс. калорий на человека. Это почти на 1 тыс. калорий больше требуемой нормы», — сказал премьер. По его версии, Израиль «изо всех сил» защищает мирное палестинское население. Обвинения суда Нетаньяху назвал «в полной мере ложными».