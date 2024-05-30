Нетаньяху раскритиковал США за отказ ввести санкции против МУС

Нетаньяху прокомментировал заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который подчеркнул, что американская исполнительная власть не поддерживает призывы в Конгрессе к введению санкций против МУС в случае выдачи им ордера на арест премьера и министра обороны еврейского государства Йоава Галанта.
«Соединенные Штаты говорили, что они фактически поддерживают законопроект о санкциях, — отметил Нетаньяху. — Я думал, что это все еще американская позиция, потому что всего несколько дней назад был двухпартийный консенсус [по данному вопросу]». «Теперь вы говорите, что это под вопросом, — продолжил премьер. — И, честно говоря, я удивлен и разочарован».
Нетаньяху также отверг обвинения суда в том, что он и израильские власти целенаправленно препятствуют поступлению гуманитарной помощи в сектор Газа с начала обострения конфликта. «Мы ввозим в Газу 0,5 млн тонн продовольствия и медикаментов», — утверждал он, говоря, что врагом Израиля является палестинское радикальное движение ХАМАС, а не палестинцы. «Там много еды — 3 тыс. калорий на человека. Это почти на 1 тыс. калорий больше требуемой нормы», — сказал премьер. По его версии, Израиль «изо всех сил» защищает мирное палестинское население. Обвинения суда Нетаньяху назвал «в полной мере ложными».
Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил, что в законодательном органе рассматривают возможность введения санкций против МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху и Галанта. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, американская администрация намерена выработать вместе с Конгрессом надлежащий ответ на решение МУС выдать такой ордер.
Прокурор МУС Карим Хан обратился 20 мая в палату предварительного производства с требованием выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта. По его утверждению, прокуратура собрала доказательства, которые позволяют полагать, что Нетаньяху и Галант «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины (в секторе Газа) как минимум с 8 октября 2023 года». Одновременно прокурор потребовал выдачи ордеров на арест трех лидеров ХАМАС.