Reuters: США бойкотируют заседание ГА ООН в память о президенте Ирана

«Мы не будем присутствовать на данном мероприятии», — сказал американский чиновник на условиях анонимности. Он считает, что ООН «следует поддерживать народ Ирана, а не чтить память того, кто угнетал иранцев на протяжении десятилетий».
Как сообщили ТАСС в офисе председателя 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэнниса Фрэнсиса (Тринидад и Тобаго), мемориальное заседание запланировано на 10:00 (17:00 мск) 30 мая. ГА традиционно собирается на такие заседания, чтобы почтить память государственных лидеров, которые ушли из жизни, занимая свой пост.