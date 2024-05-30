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Reuters: США бойкотируют заседание ГА ООН в память о президенте Ирана

ООН, 30 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены бойкотировать в четверг заседание Генеральной Ассамблеи ООН в память о президенте Ирана Эбрахиме Раиси, который погиб в мае в результате крушения вертолета. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Мы не будем присутствовать на данном мероприятии», — сказал американский чиновник на условиях анонимности. Он считает, что ООН «следует поддерживать народ Ирана, а не чтить память того, кто угнетал иранцев на протяжении десятилетий».

Как сообщили ТАСС в офисе председателя 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэнниса Фрэнсиса (Тринидад и Тобаго), мемориальное заседание запланировано на 10:00 (17:00 мск) 30 мая. ГА традиционно собирается на такие заседания, чтобы почтить память государственных лидеров, которые ушли из жизни, занимая свой пост.

ООН