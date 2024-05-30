WSJ узнала о планах Трампа взять Маска консультантом при победе в выборах

По данным газеты, Трамп и Маск обсудили такую возможность. Источники издания, знакомые с ходом переговоров, рассказали, что роль Маска как консультанта полностью не определена и, возможно, этого вовсе не произойдет. По словам собеседников газеты, обсуждались пути «предоставления Маску официального вклада и влияния на политику, связанную с безопасностью границ и экономикой». По этим вопросам предприниматель «стал более активным», пишет WSJ.