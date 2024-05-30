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Запущенная КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Как передает телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии, баллистическая ракета уже упала в море — вне ее исключительной экономической зоны.

Источник: ЦТАК

27 мая Северная Корея сообщила о неудачном запуске ракеты-носителя нового типа с военным спутником-разведчиком. Ракета взорвалась в воздухе. Ранее в мае Северная Корея уже произвела запуски нескольких баллистических ракет малой дальности — все они упали в море между Корейским полуостровом и Японией.