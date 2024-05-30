Запущенная КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии

27 мая Северная Корея сообщила о неудачном запуске ракеты-носителя нового типа с военным спутником-разведчиком. Ракета взорвалась в воздухе. Ранее в мае Северная Корея уже произвела запуски нескольких баллистических ракет малой дальности — все они упали в море между Корейским полуостровом и Японией.