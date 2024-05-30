Смена позиции Байдена по ударам ВСУ вглубь России неизбежна, сообщила NYT

«Президент Байден приближается к тому, что может стать одним из его самых важных решений в войне на Украине, — отмене запрета на удары американским оружием по территории России», — говорится в публикации.
По словам собеседников издания, Белый дом уже начал формальную и ускоренную переоценку действующей политики на предмет ее изменения с учетом имеющихся рисков.
«Его помощники по национальной безопасности проводят то, что они назвали “очень оживленным процессом”, чтобы дать официальную рекомендацию президенту, зная, что импульс в войне смещается в сторону России», — говорится в статье.
Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что администрация Байдена обсуждает возможность разрешить Украине наносить удары американским оружием вглубь российской территории, но окончательное решение пока не принято. Как отмечалось президент США и его команда «все больше обеспокоены способностью Киева отражать атаки России, особенно ее последнее наступление» в Харьковской области.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен заявил о том, что хотя США и не поощряют удары вне Украины, но признают ее право на самостоятельные решения о самообороне. Блинкен добавил, что США позаботятся о том, чтобы Украина располагала необходимыми для этого ресурсами. При этом еще днем ранее координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что Штаты по-прежнему не поддерживают удары западным оружием по России.
Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность. Владимир Путин, говоря во вторник о возможности ударов западным оружием по России, отметил, что представители стран НАТО, особенно в Европе, должны отдавать себе отчет, с чем они играют.