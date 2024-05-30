Смена позиции Байдена по ударам ВСУ вглубь России неизбежна, сообщила NYT

В среду госсекретарь Энтони Блинкен заявил о том, что хотя США и не поощряют удары вне Украины, но признают ее право на самостоятельные решения о самообороне. Блинкен добавил, что США позаботятся о том, чтобы Украина располагала необходимыми для этого ресурсами. При этом еще днем ранее координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что Штаты по-прежнему не поддерживают удары западным оружием по России.