29 мая издание «Лига. Новости» писало, что десять западных союзников Киева готовы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России, полученным от них оружием. Сообщалось, что свои снаряды разрешили использовать Великобритания, Польша, Франция, Чехия, Латвия, Литва, Нидерланды, Финляндия, Швеция и Эстония. Как подтверждение, приведены косвенные высказывания представителей различных уровней власти из этих стран, сделанные в течение месяца.