Лавров высказался о ракетных ударах ВСУ по российским городам

«В американской стратегии национальной безопасности Россия названа непосредственной угрозой. США и НАТО прямо говорят о том, что их цель — нанести нашей стране “стратегическое поражение”. В этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует Белый дом, который стал соучастником преступлений киевского режима», — сказал Лавров.