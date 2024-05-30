«В американской стратегии национальной безопасности Россия названа непосредственной угрозой. США и НАТО прямо говорят о том, что их цель — нанести нашей стране “стратегическое поражение”. В этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует Белый дом, который стал соучастником преступлений киевского режима», — сказал Лавров.
Лавров высказался о ракетных ударах ВСУ по российским городам
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Москве считают, что США стали соучастниками преступлений Киева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о ракетных ударах Киева по российским городам.