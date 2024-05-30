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В этом году на обновление уфимских поликлиник потратят 500 млн рублей

Программа модернизации рассчитана до 2030 года.

Источник: МК.RU Уфа

В минувшем году на развитие сферы здравоохранения Башкирии направили почти 107 миллиардов рублей. На эти средства в РБ построили пять крупных медицинских объектов, а в населённых пунктах установили 98 модульных конструкций, в том числе 84 фельдшерско-акушерских пункта, девять врачебных амбулаторий и пять офисов врача общей практики.

— Также приобретено 4233 единицы медицинского оборудования на общую сумму 1,3 миллиарда рублей и 185 автомобилей для первичного звена на сумму более 203 миллионов, — рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Роберт Иштуков.

По словам г-на Иштукова, в 2023 году в республику поступили 25 передвижных медицинских комплексов, которые используют для профилактических целей, а также 20 единиц тяжёлого медицинского оборудования.

Г-н Иштуков сообщил, что в 2023 году в Уфе открылись четыре центра по детской эндокринологии, муковисцидозу, орфанным заболеваниям и ментальному здоровью, а внедрение расширенного генетического скрининга новорождённых позволило обследовать 99,6 процента от общего числа родившихся.

Глава региона Радий Хабиров назвал одним из приоритетных направлений — проведение модернизации первичных медицинских организаций в Уфе. Он подчеркнул, что поликлиникам столицы Башкирии, в том числе детским, необходимо помочь с ремонтом.

— В первую очередь начинайте с тех учреждений, которые находятся в неприглядном состоянии и делайте всё сразу — внутреннюю отделку, фасад и, конечно, сразу обновите оборудование, — уточнил Радий Фаритович. — Программа модернизации рассчитана до 2030 года, поэтому будем планомерно ремонтировать. В этом году на эту программу выделили 500 миллионов рублей.

экономика
медицина