В этом году на обновление уфимских поликлиник потратят 500 млн рублей

— В первую очередь начинайте с тех учреждений, которые находятся в неприглядном состоянии и делайте всё сразу — внутреннюю отделку, фасад и, конечно, сразу обновите оборудование, — уточнил Радий Фаритович. — Программа модернизации рассчитана до 2030 года, поэтому будем планомерно ремонтировать. В этом году на эту программу выделили 500 миллионов рублей.