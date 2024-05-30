Роберт Кеннеди — младший подал жалобу на CNN из-за предстоящих дебатов Байдена и Трампа

Жалоба Кеннеди связана с тем, что Байден и Трамп тоже еще не выполнили второе требование. Разница состоит в том, что они являются двумя потенциальными кандидатами в президенты от признанных во всех штатах партий. Как правило, таким кандидатам не нужно просить власти штата о включении их в избирательные бюллетени после официального выдвижения партией. Поскольку Кеннеди баллотируется как независимый кандидат, ему придется подавать прошения о включении в избирательный бюллетень каждого штата.