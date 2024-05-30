Роберт Кеннеди — младший подал жалобу на CNN из-за предстоящих дебатов Байдена и Трампа

По мнению Кеннеди, к нему предъявляются иные критерии для участия в теледебатах 27 июня в Атланте (штат Джорджия) в нарушение законов о выборах. CNN сообщила, что для участия в дебатах в Атланте кандидаты в президенты должны попасть в избирательные бюллетени достаточного количества штатов и набрать не менее 15% в четырех общенациональных опросах. Кеннеди близок к выполнению второго требования, но далек от той ситуации, при которой будет включен в избирательные бюллетени необходимого количества штатов.
Жалоба Кеннеди связана с тем, что Байден и Трамп тоже еще не выполнили второе требование. Разница состоит в том, что они являются двумя потенциальными кандидатами в президенты от признанных во всех штатах партий. Как правило, таким кандидатам не нужно просить власти штата о включении их в избирательные бюллетени после официального выдвижения партией. Поскольку Кеннеди баллотируется как независимый кандидат, ему придется подавать прошения о включении в избирательный бюллетень каждого штата.
По его мнению, «дебаты CNN нарушают требования» закона о выборах, поскольку для участия в них «требуется, чтобы избирательная кампания соответствовала иным критериям, нежели кампании Байдена и Трампа». Как отметили в CNN, «законодательство практически каждого штата предусматривает, что кандидат от признанной в штате политической партии будет допущен к голосованию без подачи прошения». «Как потенциальные кандидаты от своих партий и Байден, и Трамп удовлетворяют этому требованию. Как независимый кандидат, согласно действующему законодательству, Роберт Кеннеди — младший не удовлетворяет этому требованию», — заключили в CNN.
Трамп и Байден уже гарантировали себе по итогам праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийного актива) у республиканцев и демократов выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые пройдут 5 ноября. Кандидатура Трампа должна быть утверждена на общенациональном съезде Республиканской партии США, который состоится