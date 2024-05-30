Экс-советник НАТО: Киев пытается спасти саммит в Швейцарии сокращением повестки

«Мы знаем, что этот план или формула, как ее называют, совершенно оторвана от какой-либо реальности на земле <…> Поскольку даже Джо Байден не приезжает, и другие лидеры не будут присутствовать на этой конференции, теперь они (украинцы — Прим. Ред.) понимают, что эта конференция абсолютно ошибочна. Поэтому они пытаются сократить количество пунктов в плане Зеленского с десяти до трех, потому что видят: она обречена на провал и окажется провальной», — сказал Бо.
Экс-советник назвал сокращение пунктов «формулы» попыткой «спасти» швейцарский саммит, однако даже этот шаг, уверен он, не принесет никакого ощутимого результата. Цель Украины — представить эту конференцию успешной, подчеркнул он.
Бо заметил, что Швейцария пригласила на мероприятие 160 стран-членов ООН, при этом подтвердили свое участие от 50 до 70 государств.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Джо Байден, скорее всего, не приедет на конференцию, которая состоится
Идею мирной конференции в Москве называют неприемлемой, поскольку «речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной “формулы мира”, не учитывающей российские интересы.