Экс-советник НАТО: Киев пытается спасти саммит в Швейцарии сокращением повестки

«Мы знаем, что этот план или формула, как ее называют, совершенно оторвана от какой-либо реальности на земле <…> Поскольку даже Джо Байден не приезжает, и другие лидеры не будут присутствовать на этой конференции, теперь они (украинцы — Прим. Ред.) понимают, что эта конференция абсолютно ошибочна. Поэтому они пытаются сократить количество пунктов в плане Зеленского с десяти до трех, потому что видят: она обречена на провал и окажется провальной», — сказал Бо.