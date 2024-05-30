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Экс-советник НАТО: Киев пытается спасти саммит в Швейцарии сокращением повестки

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украина сократила количество пунктов своей «формулы» для обсуждения на саммите в Швейцарии в попытке спасти мероприятие от неминуемого провала, заявил бывший советник НАТО, отставной подполковник швейцарской разведки Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis/Deep Dive.

Источник: Reuters

«Мы знаем, что этот план или формула, как ее называют, совершенно оторвана от какой-либо реальности на земле <…> Поскольку даже Джо Байден не приезжает, и другие лидеры не будут присутствовать на этой конференции, теперь они (украинцы — Прим. Ред.) понимают, что эта конференция абсолютно ошибочна. Поэтому они пытаются сократить количество пунктов в плане Зеленского с десяти до трех, потому что видят: она обречена на провал и окажется провальной», — сказал Бо.

Экс-советник назвал сокращение пунктов «формулы» попыткой «спасти» швейцарский саммит, однако даже этот шаг, уверен он, не принесет никакого ощутимого результата. Цель Украины — представить эту конференцию успешной, подчеркнул он.

Бо заметил, что Швейцария пригласила на мероприятие 160 стран-членов ООН, при этом подтвердили свое участие от 50 до 70 государств.

Ранее агентство Блумберг сообщало, что Джо Байден, скорее всего, не приедет на конференцию, которая состоится 15—16 июня в окрестностях швейцарского Люцерна. Россия там присутствовать не будет. При этом ранее Зеленский урезал обсуждение на саммите своей «формулы мира» до трех пунктов из десяти, оставив обсуждение ядерной и продовольственной безопасности, а также освобождение пленных.

Идею мирной конференции в Москве называют неприемлемой, поскольку «речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной “формулы мира”, не учитывающей российские интересы.