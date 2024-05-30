В Приангарье приняты поправки в закон о социальной поддержке многодетных семей

Многодетной семьей будет считаться такая семья, в которой растет и воспитывается не менее 3 детей. Статус многодетности присваивается бессрочно, но меры социальной поддержки семья получает до исполнения старшему ребенку 18 лет, а если он учится на дневной форме — до 23 лет. Расширен перечень мер социальной поддержки многодетных семей. В частности, установлен бесплатный проезд школьников на общественном автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения и в городском наземном электрическом транспорте.