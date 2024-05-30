Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приангарье приняты поправки в закон о социальной поддержке многодетных семей

Иркутская область, НИА-Байкал — Поправки в закон о социальной поддержке многодетных семей рассмотрели на 12 сессии Законодательного Собрания региона.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Изменения предусматривают приведение положений областного закона в соответствие указу президента Российской Федерации «О мерах социальной поддержки многодетных семей» и поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Депутаты единогласно приняли документ. В законе закрепляется статус многодетной семьи.

Многодетной семьей будет считаться такая семья, в которой растет и воспитывается не менее 3 детей. Статус многодетности присваивается бессрочно, но меры социальной поддержки семья получает до исполнения старшему ребенку 18 лет, а если он учится на дневной форме — до 23 лет. Расширен перечень мер социальной поддержки многодетных семей. В частности, установлен бесплатный проезд школьников на общественном автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения и в городском наземном электрическом транспорте.

«Признателен всем, кто работал над данными поправками. Министерству социального развития, опеки и попечительства, Уполномоченным по правам ребенка и по правам человека в Иркутской области, управлению Министерства юстиции РФ по Иркутской области, прокуратуре Иркутской области. Конечно, депутатам Законодательного Собрания региона. Законопроект был внесен межфракционно, его поддержали все партии, представленные в региональном парламенте», — отметил глава региона Игорь Кобзев.

По информации пресс-службы облправительства, положения закона, касающиеся предоставления бесплатного проезда, вступят в силу с силу с 1 сентября 2024 года. Положения, касающиеся размера пособия на приобретение школьной и спортивной формы, вступят в силу с 1 января 2025 года.

закон