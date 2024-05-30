СМИ: В Иркутск прилетит президент Белоруссии. Возможно, что не он один

«Но самое интересное то, что, как говорят источники на берегах Ангары, это будет остановочный пункт по пути в Северную Корею. Осенью прошлого года белорусский лидер предложил Владимиру Путину “сотрудничество на троих” с КНДР. И турне в Корею может быть совершено у двух президентов в одно время. Иркутск традиционно является базой отдыха и адаптации к разнице во времени по пути в Азию. Спортсмены готовятся тут к соревнованиям, а чем президенты хуже», — написал Придыбайло.