СМИ: В Иркутск прилетит президент Белоруссии. Возможно, что не он один

Одной из самых обсуждаемых новостей в «политических» пабликах социальных сетей Приангарья стало сообщение журналиста RT Константина Придыбайло о том, что в скором времени Иркутск посетит президент Республики Беларусь, сообщает ИА «ТК Город».
Напомним, что между Иркутской областью и Белоруссией еще в 2022 году подписано соглашение о сотрудничестве. Так что ничего очень уже необычного, по сути, в вероятном визите Александра Лукашенко, конечно, нет. Но некая интрига, всё же есть:
«Но самое интересное то, что, как говорят источники на берегах Ангары, это будет остановочный пункт по пути в Северную Корею. Осенью прошлого года белорусский лидер предложил Владимиру Путину “сотрудничество на троих” с КНДР. И турне в Корею может быть совершено у двух президентов в одно время. Иркутск традиционно является базой отдыха и адаптации к разнице во времени по пути в Азию. Спортсмены готовятся тут к соревнованиям, а чем президенты хуже», — написал Придыбайло.
Официального подтверждения или опровержения информации о визите белорусского лидера в столицу Приангарья пока нет.