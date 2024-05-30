Глава Екатеринбурга анонсировал соглашение об ограничениях для проката самокатов

«К сожалению, участились ДТП с пострадавшими. Например, недавно был случай наезда на девушку, в результате которого она сломала руку, а “гонщики” скрылись с места», — написал глава Екатеринбурга, упомянув инцидент, произошедший 23 мая на пересечении улиц Куйбышева и Восточной, по факту которого глава СКР РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело: молодой человек и девушка, ехавшие на одном самокате, сначала толкнули женщину на переходе, а затем сбили девушку, которая сломала руку.
Глава города подчеркнул, что необходимость регулирования работы кикшеринговых компаний назрела давно.
«Вдобавок ко всем принятым ранее мерам мы начали готовить соглашение. Оно ограничит использование средств индивидуальной мобильности на улицах города. Документ подпишут все кикшеринговые компании, которые работают в уральской столице. Новые фирмы, появляющиеся на рынке, также будут заключать эти условия», — заявил Алексей Орлов.
По его словам, в соглашении будут указаны места, где езду, парковку и выставление самокатов запретят. Эти зоны будут отмечены специальными знаками, действие которых распространят также на частные самокаты. Кроме того, будут обозначены участки со сниженной скоростью движения (от 10 до 15 км/час).
Глава города отметил, что рабочая группа подготовит соглашение на основе предложений жителей Екатеринбурга, ГАИ, кикшеринговых компаний. По прогнозам, документ будет готов в июне.