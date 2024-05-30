Глава Екатеринбурга анонсировал соглашение об ограничениях для проката самокатов

«К сожалению, участились ДТП с пострадавшими. Например, недавно был случай наезда на девушку, в результате которого она сломала руку, а “гонщики” скрылись с места», — написал глава Екатеринбурга, упомянув инцидент, произошедший 23 мая на пересечении улиц Куйбышева и Восточной, по факту которого глава СКР РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело: молодой человек и девушка, ехавшие на одном самокате, сначала толкнули женщину на переходе, а затем сбили девушку, которая сломала руку.