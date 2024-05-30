Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере

Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые истребители планируется передать ВСУ уже в этом году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь анонсировала поставки Киеву 30 F-16 до 2028 года, первые самолеты также должны поступить в текущем году.