Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере

«Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере», — сказал он.
Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все.
При этом министр отметил, что поставка боевых истребителей F-16 никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения.
«Эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемых странами НАТО на Украину», — предупредил Лавров.
Глава МИД также выразил надежду, что российско-белорусские учения с нестратегическим ядерным оружием вразумят Запад.
США ранее разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучение проходит в Аризоне. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что в Аризоне тренируются 12 украинских пилотов.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые истребители планируется передать ВСУ уже в этом году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь анонсировала поставки Киеву 30 F-16 до 2028 года, первые самолеты также должны поступить в текущем году.