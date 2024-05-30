Городу Туркестан планируют придать особый статус

Для сохранения уникальности мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи и недопущения вокруг него посторонних элементов застройки, изменения сложившихся уличных сетей в зоне регулирования застройки не допускается строительство объектов высотой более 7 метров, а также несовместимых с историческими памятниками по масштабу, цвету и строительным материалам.