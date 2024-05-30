Проект закона об амнистии рассмотрят сегодня депутаты

Кроме этого, как обычно, в Беларуси под амнистию не попадают лица, совершившие насильственные действия сексуального характера в отношении детей и подростков, особо опасные рецидивисты. Под эту амнистию не попадут лица, совершившие преступления против государства, жизни и здоровья населения, половой неприкосновенности, конституционных прав и свобод, общественной и информационной безопасности, общественного порядка и нравственности и другие. А также осужденные за причастность к экстремистской и террористической деятельности.