Проект закона об амнистии рассмотрят сегодня депутаты

Предстоящая амнистия приурочена к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Планируется, что под амнистию может попасть около четырех тысяч человек — кому-то, сократят срок на один год, кому-то заменят наказание на более мягкое, часть попавших под амнистию выйдет досрочно из МЛС.
«Заседание сессии, на котором будет рассмотрен проект закона об амнистии, начнется 30 мая в 10:00».
Законопроект был подготовлен Министерством внутренних дел, Верховным судом и Генеральной прокуратурой по поручению президента.
Особенности амнистии
Отличительной особенностью данной амнистии является то, что она широко охватит несовершеннолетних, которые находятся в местах лишения свободы, а также тех, кто совершил преступления в несовершеннолетнем возрасте и отбывает наказание.
В Беларуси за последние 30 лет было проведено около 15 амнистий, как правило они были приурочены к каким-либо значимым датам — государство рассматривает амнистию как акт гуманизма. Кроме этого, амнистии отличались по категориям осужденных, которых они касались — были так называемые «коррупционные» амнистии, амнистии «для несовершеннолетних».
Есть на этот раз особенность и у самого законопроекта об амнистии — он, в отличие от предыдущих законов, имеет новеллы. В частности, в первой новелле говорится о сокращение срока на один год женщинам, осужденным за убийства или причинение смертельного телесного повреждения без отягчающих обстоятельств.
Также предусматривается сокращение срока на один год осужденным за наркотические преступления одиноким мужчинам и женщинам, имеющим несовершеннолетних детей.
Вторая новелла предусматривает распространение амнистии на осужденных за преступления в сфере высоких технологий.
Кому не следует ждать амнистии
Амнистия не будет распространяться на совершивших повторное умышленное преступление лиц, к которым ранее применялись амнистия или помилование.
Не стоит ждать амнистии тем, кто не раскаялся и не возместил причиненный ущерб, а также тем, кто злостно нарушает порядок отбывания наказания.
Кроме этого, как обычно, в Беларуси под амнистию не попадают лица, совершившие насильственные действия сексуального характера в отношении детей и подростков, особо опасные рецидивисты. Под эту амнистию не попадут лица, совершившие преступления против государства, жизни и здоровья населения, половой неприкосновенности, конституционных прав и свобод, общественной и информационной безопасности, общественного порядка и нравственности и другие. А также осужденные за причастность к экстремистской и террористической деятельности.
Как ранее сообщали разработчики закона, по этой амнистии предполагается освободить из мест лишения свободы около 900 человек, из ИУОТ 460 и около 2,5 тысячи предлагается снять с учета в уголовно-исполнительной инспекции.