Подполье раскрыло размер взяток за освобождение от мобилизации на Украине

«Убрать из базы, если человек стоит на учете в военкомате, стоит от 10 до 17 тысяч долларов в зависимости от количества посредников, так как все тоже боятся работать напрямую. Помощь при пересечении границы, если человека нет в базе, — порядка 10 тысяч долларов. Если есть в базе, то уже рассматривается отдельно в каждом случае (зависит от количества детей, состояния здоровья и т. д. ). Цены зависят также от конкретной области Украины, от удаления от госграницы и “аппетитов” местных ТЦК», — сказал источник из Киевской области.