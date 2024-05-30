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Лавров: учения Беларуси и России с нестратегическим ЯО должны вразумить Запад

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Москва рассчитывает, что российско-белорусские учения с нестратегическим ядерным оружием вразумят страны Запада, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Источник: Sputnik.by

По словам министра, страны Запада показывают свою незаинтересованность в завершении конфликта на территории Украины, продолжая накачивать Киев все более разрушительными видами вооружений, об этом говорят и планы по поставки боевых самолетов F-16.

«Тем не менее рассчитываем, что проводимые в эти дни российско-белорусские учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия вразумят наших оппонентов», — сказал Лавров в интервью агентству РИА Новости.

Глава МИД полагает, что таким образом можно будет напомнить Западу о катастрофических последствиях дальнейшего продвижения по лестнице ядерной эскалации.

Поставка боевых самолетов F-16

Ранее США разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16, при этом Вашингтон участвует в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания.

По словам Лаврова, российская сторона будет рассматривать поставку истребителей как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере.

Министр пояснил, что эти самолеты долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Именно поэтому Россия будет рассматривать их поставку Киеву как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере.

«Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все», — сказал руководитель дипломатического ведомства.

При этом он считает, что поставка боевых истребителей F-16 не сумеет изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

«Эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемых странами НАТО на Украину», — подчеркнул Лавров. Учения с нестратегическим ядерным оружием.

Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался в России 21 мая.

Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия в этот раз пройдут в три этапа. На втором этапе к России присоединится Беларусь. Соответствующее указание уже дано министерствам обороны и генеральным штабам.

Российский лидер также подчеркивал, что Москва регулярно проводила учения нестратегических ядерных сил сдерживания и ядерных сил, и речи о нагнетании ситуации не идет.