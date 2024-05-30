Лавров: учения Беларуси и России с нестратегическим ЯО должны вразумить Запад

Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия в этот раз пройдут в три этапа. На втором этапе к России присоединится Беларусь. Соответствующее указание уже дано министерствам обороны и генеральным штабам.