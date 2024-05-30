Президент Узбекистана поручил организовать работу банков по-новому

В свою очередь Банк развития бизнеса в 2024 году на программы поддержки предпринимателей и инвестпроекты привлечет в общей сложности $1,5 млрд. Из них $225 млн — от международных финансовых институтов. За счет освоения этих средств к концу года будет реализовано более 47 тыс. микропроектов.