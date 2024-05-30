В Новосибирской области три района укрупнят до муниципальных округов

— Действующее федеральное законодательство, после изменений, внесенных в Конституцию в 2020 году, и базовый федеральный закон о местном самоуправлении определяют возможность организации местного самоуправления в различных формах: традиционно действующая форма, через систему муниципальных образований, в том числе, на поселенческом уровне; муниципальные округа, которые укрупнено организуют местное самоуправление и смешанная система. Достаточная свобода субъектам РФ в этом плане представлена. Надо сказать, что после консультаций, которые проведены между первым и вторым чтением, хотел бы констатировать, что на сегодняшний день, там, где наработана практика, специалисты не дают однозначных ответов по преимуществам или недостаткам этой муниципальной реформы. Там есть «За» и есть риски, — отметил парламентарий.