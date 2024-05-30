Глава Екатеринбурга рассказал о реализации денег нацпроектов в городе

В своем телеграм-канале глава города рассказал, как расходовались деньги национальных проектов в столице Урала в последние пять лет.
С 2019 года на реализацию национальных проектов в Екатеринбурге из всех уровней бюджетов было направлено 30,3 миллиарда рублей. Эти деньги пошли на строительство дорог, школ, детсадов, ремонт дворов и скверов, обновление парка общественного транспорта, повышение туристической привлекательности Екатеринбурга, сообщил глава города.
«Список можно продолжать и дальше. В текущем году мы продолжим реализовывать пять национальных проектов, — добавил Алексей Орлов. — При этом всегда готовы к новым для себя вызовам и задачам!».
«Муниципальный уровень — самый близкий к людям, и у него — огромная сфера ответственности», — подчеркнул глава города.