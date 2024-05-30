Минобороны РФ: над Азовским морем сбито восемь американских ракет ATACMS

По данным оборонного ведомства, дежурными средствами ПВО над акваторией Азовского моря были уничтожены восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова были перехвачены восемь беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.