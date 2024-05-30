Минобороны РФ: над Азовским морем сбито восемь американских ракет ATACMS

По данным оборонного ведомства, дежурными средствами ПВО над акваторией Азовского моря были уничтожены восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова были перехвачены восемь беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.
Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил в Telegram, что в Керчи во время отражения ракетной атаки повреждения получили два парома — автомобильный и железнодорожный. Жертв среди гражданского населения и военных нет. Работа Керченской переправы временно приостановлена, специалисты оценивают ущерб. Целью противника, по словам главы регионального минтранса, были объекты транспортной инфраструктуры.
Днем 29 мая авиацией ЧФ были уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера ВМС Украины.