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Сегодня состоится заседание парламента Башкирии

Сегодня в Доме Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан состоится десятое заседание парламента.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе Курултая, заседание начнется с рассмотрения проекта постановления Госсобрания «О назначении выборов Главы Республики Башкортостан».

Кроме того, будет заслушана информация о взаимодействии Куйбышевской железной дороги с Курултаем и иными органами государственной власти республики по вопросам реализации проектов, направленных на развитие инфраструктуры.

«Всего в повестку дня включено более 50 вопросов, основная часть связана с проектами республиканских законов», — отметили в Госсобрании региона.