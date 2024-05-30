Сегодня состоится заседание парламента Башкирии

Как сообщили в пресс-службе Курултая, заседание начнется с рассмотрения проекта постановления Госсобрания «О назначении выборов Главы Республики Башкортостан».
Кроме того, будет заслушана информация о взаимодействии Куйбышевской железной дороги с Курултаем и иными органами государственной власти республики по вопросам реализации проектов, направленных на развитие инфраструктуры.
«Всего в повестку дня включено более 50 вопросов, основная часть связана с проектами республиканских законов», — отметили в Госсобрании региона.