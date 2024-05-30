На СВО погиб 26-летний работник завода Игорь Старков из Пермского края

Работник завода Игорь Старков из Пермского края погиб на специальной военной операции в возрасте 26-ти лет, сообщает администрация Карагайского муниципального округа.
Мужчина родился в деревне Грудной в октябре 1997 года. Мужчина окончил Нердвинскую школу, после которой работал в колхозе «Победа». Позже он устроился на завод в Краснокамске.
Игорь Старков отправился на службу в марте 2024 года и погиб 13 апреля.
Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с ним пройдёт 30 мая возле Нердвинского Дома культуры. Траурный митинг состоится в 13:00.