В Башкирии в 2024 году отремонтируют крыши 136 домов

По его словам, средства на эти цели выделяются из бюджета уже третий год. В этом году сумма составила 670 млн рублей, 450 млн из которых — из региональной казны.
«Мы запустили эту программу, чтобы поддержать жителей сельских районов. Если в муниципалитете мало многоквартирных домов, то и взносы на капремонт небольшие — на ремонт надо было долго копить», — рассказал Хабиров.
Сейчас по всем домам готова проектная документация, заключены договоры с подрядчикам, где-то работы уже начались. К ноябрю ремонт завершат на всех объектах.