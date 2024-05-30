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В Башкирии в 2024 году отремонтируют крыши 136 домов

В Башкирии планируют отремонтировать крыши 136 домов. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

По его словам, средства на эти цели выделяются из бюджета уже третий год. В этом году сумма составила 670 млн рублей, 450 млн из которых — из региональной казны.

«Мы запустили эту программу, чтобы поддержать жителей сельских районов. Если в муниципалитете мало многоквартирных домов, то и взносы на капремонт небольшие — на ремонт надо было долго копить», — рассказал Хабиров.

Сейчас по всем домам готова проектная документация, заключены договоры с подрядчикам, где-то работы уже начались. К ноябрю ремонт завершат на всех объектах.