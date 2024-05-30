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В Уфе приняли решение о переименовании переулка Электрический в Довлатовский

В Уфе появится Довлатовский переулок.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 мая, депутаты Горсовета Уфы приняли решение о переименовании переулка Электрический в Довлатовский. 200-метровый переулок, расположенный между улицами Гоголя и Карла Маркса, станет частью памяти о великом писателе Сергее Довлатове.

Переулок находится совсем рядом с домом № 56 на улице Гоголя, где жил сам Сергей Довлатов. Депутаты отмечают, что данное переименование не потребует изменения документов, поскольку по этому адресу нет никаких объектов.

Сергей Довлатов родился в Уфе в 1941 году. В 1944 году семья переехала в Ленинград, однако связь с родным городом всегда оставалась особенно значимой для писателя.