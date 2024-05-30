Беларусь окажет гуманитарную помощь Зимбабве

Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству здравоохранения, Министерству промышленности, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров легкой промышленности поручено обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Зимбабве.
В перечне для гуманитарной помощи Зимбабве около 60 позиций. В их числе мясные консервы, лекарства, хозяйственное мыло, покрывала, пледы, детские пальто, куртки, полуботинки и другое.
Обеспечить организацию доставки гуманитарной помощи поручено Министерству по чрезвычайным ситуациям.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.