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Беларусь окажет гуманитарную помощь Зимбабве

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь окажет гуманитарную помощь Зимбабве. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 мая № 360, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству здравоохранения, Министерству промышленности, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров легкой промышленности поручено обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Зимбабве.

В перечне для гуманитарной помощи Зимбабве около 60 позиций. В их числе мясные консервы, лекарства, хозяйственное мыло, покрывала, пледы, детские пальто, куртки, полуботинки и другое.

Обеспечить организацию доставки гуманитарной помощи поручено Министерству по чрезвычайным ситуациям.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.