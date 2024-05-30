Выборы Главы Республики Башкортостан назначены на 8 сентября.

Сегодня депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан приняли постановление «О назначении выборов Главы Республики Башкортостан».
«Выборы Главы республики в соответствии с Кодексом Республики Башкортостан о выборах назначены на 8 сентября, — сообщил председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. — С принятием соответствующего постановления официально начинается кампания по выборам высшего должностного лица республики. Кандидаты выдвигаются политическими партиями. Согласно Конституции Башкортостана Главой республики может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет и постоянно проживающий на территории нашей страны. Кандидат не должен иметь гражданства иностранного государства, вида на жительство или другого документа, дающего право на постоянное проживание за рубежом».
Спикер парламента отметил, что выборы Главы республики — важное общественно-политическое событие, определяющее вектор развития региона на ближайшие пять лет.
«Предстоящие выборы имеют особое значение для развития республики, — сказал Константин Толкачев. — Участие в них — это законное право каждого избирателя и инструмент прямого влияния на политические процессы. На выборах Главы республики мы будем голосовать за стратегию и программу, будем выбирать наше будущее».