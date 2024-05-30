Выборы Главы Республики Башкортостан назначены на 8 сентября.

«Выборы Главы республики в соответствии с Кодексом Республики Башкортостан о выборах назначены на 8 сентября, — сообщил председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. — С принятием соответствующего постановления официально начинается кампания по выборам высшего должностного лица республики. Кандидаты выдвигаются политическими партиями. Согласно Конституции Башкортостана Главой республики может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет и постоянно проживающий на территории нашей страны. Кандидат не должен иметь гражданства иностранного государства, вида на жительство или другого документа, дающего право на постоянное проживание за рубежом».